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Албон: не знаю, о каких строгих ограничениях при работе с мотором «Мерседеса» идёт речь

Албон: не знаю, о каких строгих ограничениях при работе с мотором «Мерседеса» идёт речь
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Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что пока не знает, о каких обязательствах перед «Мерседесом» говорил Тото Вольф, комментируя переход Албона в «Уильямс» в следующем сезоне.

Ранее Вольф заявил, что пилот обязан соблюдать рамки и чтить интеллектуальную собственность — Албон в 2022 году продолжит работать с «Ред Булл», но при этом будет выступать в команде, которая является клиентом «Мерседеса».

«Я не знаю, о каких строгих и чётких обязательствах идёт речь. Мы это не обсуждали, некоторые вещи пока в процессе. Посмотрим, что из этого получится.

Скорее всего, в следующем сезоне на моём шлеме будет логотип «Ред Булл». Но, думаю, это всё. Было бы глупо не думать о возвращении в «Ред Булл» в будущем. Но на данный момент я не смотрю так далеко. Мне нужно сосредоточиться на этом сезоне и помочь команде выиграть чемпионат. В следующем сезоне я буду работать только с «Уильямсом», развивая машину и делая всё ради успешного сезона.

Можно много мечтать о будущем, но сейчас мне нужно сфокусироваться на краткосрочных целях. Посмотрим, что ждёт меня впереди», — приводит слова Албона Autosport.

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