Албон: не знаю, о каких строгих ограничениях при работе с мотором «Мерседеса» идёт речь

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что пока не знает, о каких обязательствах перед «Мерседесом» говорил Тото Вольф, комментируя переход Албона в «Уильямс» в следующем сезоне.
Ранее Вольф заявил, что пилот обязан соблюдать рамки и чтить интеллектуальную собственность — Албон в 2022 году продолжит работать с «Ред Булл», но при этом будет выступать в команде, которая является клиентом «Мерседеса».
«Я не знаю, о каких строгих и чётких обязательствах идёт речь. Мы это не обсуждали, некоторые вещи пока в процессе. Посмотрим, что из этого получится.
Скорее всего, в следующем сезоне на моём шлеме будет логотип «Ред Булл». Но, думаю, это всё. Было бы глупо не думать о возвращении в «Ред Булл» в будущем. Но на данный момент я не смотрю так далеко. Мне нужно сосредоточиться на этом сезоне и помочь команде выиграть чемпионат. В следующем сезоне я буду работать только с «Уильямсом», развивая машину и делая всё ради успешного сезона.
Можно много мечтать о будущем, но сейчас мне нужно сфокусироваться на краткосрочных целях. Посмотрим, что ждёт меня впереди», — приводит слова Албона Autosport.
- 17 сентября 2021
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
13:46
-
13:13
-
12:21
-
11:23
-
10:42
-
10:06
-
00:06
- 16 сентября 2021
-
22:51
-
21:58
-
20:38
-
20:00
-
19:07
-
18:28
-
18:14
-
17:39
-
16:56
-
15:46
-
14:34
-
13:49
-
11:38
-
11:33
-
11:07
-
10:40
-
09:41
-
00:38