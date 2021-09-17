Шварцман — о тестах болида «Феррари» 2018 года: лучший подарок на день рождения

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман опубликовал в своём «инстаграме» видео с тестов болида Формулы-1 «Феррари» образца 2018 года, в которых он принимал участие 17 сентября на трассе в Имоле.
«Лучший подарок на день рождения», — подписал видео Шварцман, которому накануне исполнилось 22 года.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Роберта Шварцмана.
Россиянин по итогам этапа Формулы-2 в Италии трижды финишировал в очках, заняв шестое, третье и снова шестое места. За три этапа до конца сезона Роберт Шварцман отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков. Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в Сочи, параллельно с Гран-при России Формулы-1.
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