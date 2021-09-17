Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман — о тестах болида «Феррари» 2018 года: лучший подарок на день рождения

Шварцман — о тестах болида «Феррари» 2018 года: лучший подарок на день рождения
Комментарии

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман опубликовал в своём «инстаграме» видео с тестов болида Формулы-1 «Феррари» образца 2018 года, в которых он принимал участие 17 сентября на трассе в Имоле.

«Лучший подарок на день рождения», — подписал видео Шварцман, которому накануне исполнилось 22 года.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Роберта Шварцмана.

Россиянин по итогам этапа Формулы-2 в Италии трижды финишировал в очках, заняв шестое, третье и снова шестое места. За три этапа до конца сезона Роберт Шварцман отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков. Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в Сочи, параллельно с Гран-при России Формулы-1.

Новость по теме
Роберта Шварцмана поздравили с днём рождения, ткнув тортом в лицо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021