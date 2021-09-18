«Ради этого я бы отказался от всего». Мик Шумахер рассказал о желании поговорить с отцом

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался об отце — семикратном чемпионе Формулы-1 Михаэле. По словам Мика, ради того, чтобы поговорить с ним, он бы отказался от всего.

«Теперь мы с отцом очень хорошо понимали бы друг друга, причём уже как-то по-другому — ведь мы говорим на одном и том же языке, языке автоспорта. Нам было бы, о чем пообщаться. Вот где мои мысли большую часть времени. Думаю, это было бы круто. Я бы отказался от всего только ради этого.

Сейчас, когда я думаю о прошлом, в моей голове обычно возникают образы. Это картинки того, как мы вчетвером развлекаемся (Мик имеет в виду мать и сестру. — Прим. «Чемпионата»). Я вижу, как мы едем на картинге по лугу, как мы гуляем с пони. Есть действительно много радостных моментов, приятных воспоминаний.

Но после того несчастного случая эти переживания, эти моменты больше не присутствуют в моей жизни или присутствуют в меньшей степени. И, на мой взгляд, это немного несправедливо», — приводит слова Мика F1i со ссылкой на документальный фильм, посвящённый Михаэлю Шумахеру, который был снят стриминговым сервисом Netflix.

Михаэль получил серьёзную травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.