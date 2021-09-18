Маси объяснил, почему за похожий инцидент Ферстаппена наказали строже Хэмилтона

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси высказался о штрафах, которые получили пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в результате недавних инцидентов между ними на Гран-при Великобритании и Италии.

«Тут следует обратить внимание именно на тот факт, продолжили ли пилоты заезд или нет. Если да, это штрафное время в гонке. Однако в нашем случае они этого не сделали. Что касается Сильверстоуна, то сравнения здесь вообще неуместны. Две машины были выведены из строя в одном инциденте. Другой случай, когда из строя вышел один болид. Так вот, если кто-то не может продолжить заезд, он получает штраф в виде потери позиций на стартовой решётке. Мы обговаривали это с командами», — приводит слова Маси F1i.

Напомним, на Гран-при Великобритании Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись уже в самом начале гонки. Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон продолжил заезд и стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф.

По результатам расследования столкновения Льюиса и Макса в гонке Гран-при Италии стюарды признали виновным в аварии пилота «Ред Булл», из-за чего он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.