Марк Зурер: Хэмилтон вновь разыграл спектакль

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Марк Зурер заявил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разыграл спектакль относительно того, насколько опасной была его авария с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.



«В Венгрии ему было плохо и потребовался врач из-за последствий коронавируса, хотя он был в отличной форме вплоть до Сильверстоуна.



После очередной неудачной гонки Хэмилтон вновь разыграл спектакль. На этот раз он говорит о том, насколько опасной была авария. Но, извините, столкновение в Сильверстоуне на скорости более 300 км/ч и столкновение на скорости 80 км/ч в шикане — огромная разница», — приводит слова Марка Зурера Motorsport-Total.

Хэмилтон после гонки пожаловался на боль в шее после того, как по его голове попало колесо болида Ферстаппена после аварии. Удар пришёлся по касательной на шлем.