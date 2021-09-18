Марк Зурер: Хэмилтон вновь разыграл спектакль

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Марк Зурер заявил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разыграл спектакль относительно того, насколько опасной была его авария с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.
«В Венгрии ему было плохо и потребовался врач из-за последствий коронавируса, хотя он был в отличной форме вплоть до Сильверстоуна.
После очередной неудачной гонки Хэмилтон вновь разыграл спектакль. На этот раз он говорит о том, насколько опасной была авария. Но, извините, столкновение в Сильверстоуне на скорости более 300 км/ч и столкновение на скорости 80 км/ч в шикане — огромная разница», — приводит слова Марка Зурера Motorsport-Total.
Хэмилтон после гонки пожаловался на боль в шее после того, как по его голове попало колесо болида Ферстаппена после аварии. Удар пришёлся по касательной на шлем.
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