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Голландский чемпион GT: то, что Хэмилтон сделал с Ферстаппеном в Монце — недопустимо

Голландский чемпион GT: то, что Хэмилтон сделал с Ферстаппеном в Монце — недопустимо
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Голландский гонщик, чемпион GT Ник Катсбург поделился мыслями насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1.

«Все выталкивают соперников наружу, потому что это может сойти с рук. Но, думаю, это не должно так работать. То, что Льюис сделал с Максом в Монце — недопустимо. Он просто не оставил ему места. В девяти случаях из десяти Льюису удался бы этот манёвр, но Макс не такой. Он не позволит просто занять позицию, из-за чего и возникает противостояние», — приводит слова Ника Катсбурга GPBlog.

После финиша гонки стюарды признали Ферстаппена виновным в аварии, из-за чего он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.

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