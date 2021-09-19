Источник: Гуаньюй подпишет контракт с «Альфа Ромео», как только гарантирует суперлицензию

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» приняла решение по поводу состава гонщиков на сезон-2022, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, напарником Валттери Боттаса станет китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.
В настоящий момент команда не готова официально объявить о контракте, поскольку Чжоу, занимающему второе место в чемпионате Формулы-2 сезона-2022, ещё необходимо набрать очки, необходимые для получения суперлицензии.
За последние два года китайский гонщик набрал 29 баллов из необходимых 40, так что ему необходимо закончить чемпионат Формулы-2 не ниже пятого места, чтобы набрать необходимое число баллов. Гуаньюй опережает Юри Випса, занимающего шестую строчку в турнирной таблице чемпионата, на 44 очка. До конца сезона Формулы-2 осталось три этапа.
- 19 сентября 2021
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02
- 17 сентября 2021
-
23:47
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
13:46
-
13:13
-
12:21
-
11:23
-
10:42
-
10:06
-
00:06
- 16 сентября 2021
-
22:51
-
21:58