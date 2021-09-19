Источник: Гуаньюй подпишет контракт с «Альфа Ромео», как только гарантирует суперлицензию

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» приняла решение по поводу состава гонщиков на сезон-2022, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, напарником Валттери Боттаса станет китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.



В настоящий момент команда не готова официально объявить о контракте, поскольку Чжоу, занимающему второе место в чемпионате Формулы-2 сезона-2022, ещё необходимо набрать очки, необходимые для получения суперлицензии.



За последние два года китайский гонщик набрал 29 баллов из необходимых 40, так что ему необходимо закончить чемпионат Формулы-2 не ниже пятого места, чтобы набрать необходимое число баллов. Гуаньюй опережает Юри Випса, занимающего шестую строчку в турнирной таблице чемпионата, на 44 очка. До конца сезона Формулы-2 осталось три этапа.