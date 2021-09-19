Пиастри: мне несколько раз советовали проиграть титул Формулы-2

Лидер чемпионата Формулы-2 Оскар Пиастри признался, что ему советовали сделать всё, чтобы не выиграть титул в сзеоне-2022 из-за малых шансов попасть в Формулу-1 в следующем году. По правилам Формулы-2, обладатель титула не имеет право выступать в чемпионате в следующем сезоне.
«Я думаю, что проделал хорошую работу и поставил себя в выгодное положение для получения места в Формуле-1. Мы находимся в середине сезона, так что многое может измениться, но все переходы в Формуле-1 либо уже произошли, либо происходят в данный момент. Это разочаровывает, потому что я действительно не знаю, что я могу ещё сделать.
Я хочу попытаться выиграть чемпионат Формулы-2. Мне несколько раз советовали не выигрывать титул, но это глупо, я хочу этот титул. Если я выиграю этот сезон, то, конечно, я был бы очень раздражён, если бы из этого ничего не получилось в вопросе моего будущего.
Скажу честно, мои шансы очень малы. Но я пока не хочу терять надежду. Я все еще хочу заявить о себе», — приводит слова Пиастри The Race.
- 19 сентября 2021
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02
- 17 сентября 2021
-
23:47
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
13:46
-
13:13
-
12:21
-
11:23
-
10:42
-
10:06
-
00:06
- 16 сентября 2021
-
22:51
-
21:58