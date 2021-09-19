Пиастри: мне несколько раз советовали проиграть титул Формулы-2

Лидер чемпионата Формулы-2 Оскар Пиастри признался, что ему советовали сделать всё, чтобы не выиграть титул в сзеоне-2022 из-за малых шансов попасть в Формулу-1 в следующем году. По правилам Формулы-2, обладатель титула не имеет право выступать в чемпионате в следующем сезоне.



«Я думаю, что проделал хорошую работу и поставил себя в выгодное положение для получения места в Формуле-1. Мы находимся в середине сезона, так что многое может измениться, но все переходы в Формуле-1 либо уже произошли, либо происходят в данный момент. Это разочаровывает, потому что я действительно не знаю, что я могу ещё сделать.



Я хочу попытаться выиграть чемпионат Формулы-2. Мне несколько раз советовали не выигрывать титул, но это глупо, я хочу этот титул. Если я выиграю этот сезон, то, конечно, я был бы очень раздражён, если бы из этого ничего не получилось в вопросе моего будущего.



Скажу честно, мои шансы очень малы. Но я пока не хочу терять надежду. Я все еще хочу заявить о себе», — приводит слова Пиастри The Race.