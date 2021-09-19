Риккардо объяснил, почему Ферстаппен не узнал у Хэмилтона о его состоянии после их аварии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о столкновении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1, объяснив, почему Макс не стал подходить к Льюису, чтобы поинтересоваться о его состоянии.



«Я знаю Макса, мы были товарищами по команде в течение нескольких лет. Он очень конкурентоспособен и всегда сосредоточен на гонках. Насколько я понимаю, у него до сих пор есть обида или небольшое разочарование после Сильверстоуна. Вот почему он просто ушёл.



Я видел, как Макс сошел с трассы. В тот момент он остановился и огляделся по сторонам. Думаю, тогда Льюис пытался вернуть машину на трассу. Я не хочу слишком много об этом говорить, но, возможно, Ферстаппен увидел это и подумал: «Хорошо, Хэмилтон в порядке».



А вообще, если кто-то из нас попадёт в аварию, а другой узнает об этом, то непременно попытается помочь. Уверен в этом на сто процентов. Я не думаю, что Макс в том инциденте поступил глупо. Он увидел возможность и воспользовался ею, но это был явно не лучший манёвр», — приводит слова Риккардо GPblog.