Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт: ещё вопрос, сможет ли Расселл справиться с давлением в «Мерседесе»

Херберт: ещё вопрос, сможет ли Расселл справиться с давлением в «Мерседесе»
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о контракте британца Джорджа Расселла с «Мерседесом». Расселл будет выступать за «серебряных стрел» со следующего сезона. Он заключил многолетний контракт с немецкой командой.

«Конечно, Рассел — сильный гонщик Формулы-1. Он уже доказал это, выступая за «Уильямс», и в тот раз, когда управлял «Мерседесом». Но подменять Льюиса Хэмилтона и быть его товарищем по команде в течение всего сезона — разные вещи. Ведь быть напарником у такого пилота, как Хэмилтон или Макс Ферстаппен, невероятно сложно.

Разумеется, Расселл — достойный соперник для Хэмилтона, потому что в течение многих лет он выступал невероятно хорошо и последовательно. Но вопрос заключается в том, сможет ли он справиться с давлением в «Мерседесе», потому что в этой команде всё будет совсем не так, как в «Уильямсе», — приводит слова Херберта Racingnews365.

Новость по теме
Хилл: Расселл достаточно талантлив, чтобы достичь уровня Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021