Херберт: ещё вопрос, сможет ли Расселл справиться с давлением в «Мерседесе»

Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о контракте британца Джорджа Расселла с «Мерседесом». Расселл будет выступать за «серебряных стрел» со следующего сезона. Он заключил многолетний контракт с немецкой командой.

«Конечно, Рассел — сильный гонщик Формулы-1. Он уже доказал это, выступая за «Уильямс», и в тот раз, когда управлял «Мерседесом». Но подменять Льюиса Хэмилтона и быть его товарищем по команде в течение всего сезона — разные вещи. Ведь быть напарником у такого пилота, как Хэмилтон или Макс Ферстаппен, невероятно сложно.

Разумеется, Расселл — достойный соперник для Хэмилтона, потому что в течение многих лет он выступал невероятно хорошо и последовательно. Но вопрос заключается в том, сможет ли он справиться с давлением в «Мерседесе», потому что в этой команде всё будет совсем не так, как в «Уильямсе», — приводит слова Херберта Racingnews365.