Херберт: ещё вопрос, сможет ли Расселл справиться с давлением в «Мерседесе»

Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о контракте британца Джорджа Расселла с «Мерседесом». Расселл будет выступать за «серебряных стрел» со следующего сезона. Он заключил многолетний контракт с немецкой командой.
«Конечно, Рассел — сильный гонщик Формулы-1. Он уже доказал это, выступая за «Уильямс», и в тот раз, когда управлял «Мерседесом». Но подменять Льюиса Хэмилтона и быть его товарищем по команде в течение всего сезона — разные вещи. Ведь быть напарником у такого пилота, как Хэмилтон или Макс Ферстаппен, невероятно сложно.
Разумеется, Расселл — достойный соперник для Хэмилтона, потому что в течение многих лет он выступал невероятно хорошо и последовательно. Но вопрос заключается в том, сможет ли он справиться с давлением в «Мерседесе», потому что в этой команде всё будет совсем не так, как в «Уильямсе», — приводит слова Херберта Racingnews365.
- 19 сентября 2021
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02
- 17 сентября 2021
-
23:47
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
13:46
-
13:13
-
12:21
-
11:23