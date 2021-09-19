Баньяя выиграл гонку Гран-при Сан-Марино MotoGP, Куартараро уступил менее полсекунды

Итальянский гонщик Франческо Баньяя («Дукати») стал победителем гонки Гран-при Сан-Марино MotoGP. Вторым к финишу пришёл представитель Франции Фабио Куартараро («Ямаха»), уступивший победителю 0,364 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один итальянский мотогонщик Энеа Бастьянини («Дукати»).
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси финишировал 17-м.
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 41.48,305
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,364
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +4,789
4. Марк Маркес («Хонда») +10,245
5. Джек Миллер («Дукати») +10,469
6. Жоан Мир («Сузуки») +10,325
7. Поль Эспаргаро («Хонда») +13,234
8. Алекс Эспаргаро («Априлия» +15,698
9. Брэд Биндер («КТМ») +16,129
10. Такааки Накагами («Хонда») +18,519
...17. Валентино Росси («Ямаха») +33,853
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