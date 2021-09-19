Шарль Леклер объяснил, почему иногда допускает ошибки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему порой допускает ошибки, а также назвал свой недостаток.

«Иногда я позволяю себе действовать рискованно. Порой возникает желание сделать что-то лучше, а это ведёт к ошибкам. Думаю, это мой недостаток. В самые трудные моменты я пытаюсь предпринять что-то особенное, что-то такое, что не делают другие гонщики. Всё для того, чтобы рискнуть.



Но хотел бы подчеркнуть, что я всегда пытался учиться на своих ошибках. Цена риска бывает слишком высока, но это часть игры. Хотя, конечно, желание заработать несколько десятых подразумевает, что, возможно, произойдёт обратное. А вообще я убеждён, что в этом виде спорта каждый гонщик должен стремиться к совершенству», — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Сorriere della Sera.