Шарль Леклер объяснил, почему иногда допускает ошибки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему порой допускает ошибки, а также назвал свой недостаток.
«Иногда я позволяю себе действовать рискованно. Порой возникает желание сделать что-то лучше, а это ведёт к ошибкам. Думаю, это мой недостаток. В самые трудные моменты я пытаюсь предпринять что-то особенное, что-то такое, что не делают другие гонщики. Всё для того, чтобы рискнуть.
Но хотел бы подчеркнуть, что я всегда пытался учиться на своих ошибках. Цена риска бывает слишком высока, но это часть игры. Хотя, конечно, желание заработать несколько десятых подразумевает, что, возможно, произойдёт обратное. А вообще я убеждён, что в этом виде спорта каждый гонщик должен стремиться к совершенству», — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Сorriere della Sera.
- 19 сентября 2021
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02
- 17 сентября 2021
-
23:47
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50