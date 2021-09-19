Леклер — о Ферстаппене: было бы классно видеть, как молодой гонщик становится чемпионом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может стать чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне. Леклер отметил, что его порадовал бы успех молодого гонщика.



«Скучаю по борьбе за победы. Конечно, мне хотелось бы находиться впереди, вместе с Ферстаппеном. Макс показал, что готов побеждать и лидировать по сезону. Было бы классно видеть, как чемпионом мира становится молодой гонщик. Хотя в целом меня, разумеется, волнуют только собственные выступления. Хочу побеждать и не особо смотрю на других.



Не жалею о переходе в «Феррари», это всегда было моей мечтой. Единственное, чего нам сейчас не хватает — это побед. Пока мы боремся не за те места, которые хотелось бы», — приводит слова Леклера Planet F1.

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