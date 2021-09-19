Леклер — о Ферстаппене: было бы классно видеть, как молодой гонщик становится чемпионом
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может стать чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне. Леклер отметил, что его порадовал бы успех молодого гонщика.
«Скучаю по борьбе за победы. Конечно, мне хотелось бы находиться впереди, вместе с Ферстаппеном. Макс показал, что готов побеждать и лидировать по сезону. Было бы классно видеть, как чемпионом мира становится молодой гонщик. Хотя в целом меня, разумеется, волнуют только собственные выступления. Хочу побеждать и не особо смотрю на других.
Не жалею о переходе в «Феррари», это всегда было моей мечтой. Единственное, чего нам сейчас не хватает — это побед. Пока мы боремся не за те места, которые хотелось бы», — приводит слова Леклера Planet F1.
Новость по темеШарль Леклер объяснил, почему иногда допускает ошибки
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02
- 17 сентября 2021
-
23:47
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50
Партнерский контент