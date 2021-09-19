Ник де Врис: не хочу попадать в Формулу-1 просто ради участия, гонщики хотят побеждать

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис заявил, что не будет считать свою карьеру неполноценной, если ему так и не удастся попасть в Формулу-1. Ранее появилась информация, что де Врис не получит места в Формуле-1 в сезоне-2022.



«Конечно, я не буду считать свою карьеру неполноценной, если не попаду в Формулу-1. Будет ли это больным вопросом? Смотря как сложится моя дальнейшая карьера. Ты можешь попасть в Формулу-1, но в итоге ты хочешь добиваться там успехов. Не хочу попадать туда просто ради участия, хочу соревноваться там по-настоящему. Сам переход в Формулу-1 не будет значить для меня автоматически успешной карьеры. Любой гонщик хочет не только участвовать, но и побеждать во всех сериях», — цитирует де Вриса PlanetF1.

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