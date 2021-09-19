Ник де Врис: не хочу попадать в Формулу-1 просто ради участия, гонщики хотят побеждать
Поделиться
Чемпион Формулы-Е Ник де Врис заявил, что не будет считать свою карьеру неполноценной, если ему так и не удастся попасть в Формулу-1. Ранее появилась информация, что де Врис не получит места в Формуле-1 в сезоне-2022.
«Конечно, я не буду считать свою карьеру неполноценной, если не попаду в Формулу-1. Будет ли это больным вопросом? Смотря как сложится моя дальнейшая карьера. Ты можешь попасть в Формулу-1, но в итоге ты хочешь добиваться там успехов. Не хочу попадать туда просто ради участия, хочу соревноваться там по-настоящему. Сам переход в Формулу-1 не будет значить для меня автоматически успешной карьеры. Любой гонщик хочет не только участвовать, но и побеждать во всех сериях», — цитирует де Вриса PlanetF1.
Новость по темеНик де Врис высказался о своём возможном переходе в Формулу-1
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
19:06
-
19:05
-
17:55
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02
- 17 сентября 2021
-
23:47
-
22:43
-
22:03
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
Партнерский контент