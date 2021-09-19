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Мазепин: на старте сезона я потерял уверенность из-за сложностей с машиной

Мазепин: на старте сезона я потерял уверенность из-за сложностей с машиной
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, почему новые трассы представляют заметную сложность для его команды. Пилот пожаловался на отсутствие у «Хааса» гоночного симулятора.

«Новые трассы — это новые проблемы. Сложность заключается в том, что мы одна из немногих команд Формулы-1, у которой нет собственного гоночного симулятора. Это создаёт дополнительные трудности для новичков. Гораздо легче участвовать в гонке на трассе, которую знаешь с детства. В Мексике и Бразилии из-за нового покрытия, неровностей и других факторов будет очень непросто, а Формула-1 сама по себе — сложный вид спорта.

Приятно видеть, что наш темп растёт. Здорово понимать, что я могу доверять своим чувствам. Впереди долгий сезон, думаю, наша скорость будет только улучшаться. В начале года я потерял уверенность из-за сложностей с машиной. Она не делала того, что должна была, но теперь всё более понятно», — цитирует Мазепина Speedweek.

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