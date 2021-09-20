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Йост Капито: в следующем сезоне за «Уильямс» будут выступать два очень сильных гонщика

Йост Капито: в следующем сезоне за «Уильямс» будут выступать два очень сильных гонщика
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о гонщике Александре Албоне, который будет выступать за команду с сезона-2022.

«Уверен, что Албон быстро освоится и покажет всё, на что способен. Я абсолютно уверен, что в следующем сезоне за команду будут выступать два очень сильных гонщика.

Как мне кажется, в лице Алекса мы получили необходимый сплав молодости и опыта. Я нисколько не сомневаюсь, что главные успехи у него впереди. Он прошёл через многие сложности, был в «Мерседесе», был в «Ред Булл», так что у Албона есть необходимый опыт. Вдобавок он обладает исключительным характером. Это очень дружелюбный и приятный парень, но в то же время — настоящий боец», — приводит слова Капито GPFans.

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