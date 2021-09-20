Фернандо Алонсо рассказал, помогает ли в Формуле-1 опыт вождения в других гоночных сериях

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что опыт вождения в других гоночных сериях не помогает при выступлениях в Формуле-1.



«Время вне Формулы-1 стало для меня полезным. Я работал за рулём разных машин, в разных гоночных сериях, с разными требованиями при подготовке к гонке и другими нюансами. Это замечательно, я получил большой опыт. К примеру, в гонках на выносливость нужен мощный командный дух, все обязаны выкладываться полностью — это многому меня научило.



Однако я не уверен, что опыт вождения машин в других гоночных сериях может помочь в «Формуле-1». Для примера: на «Дакаре» тебе зачастую нужно нажимать на тормоз левой ногой, когда правой ты ещё не отпустил педаль газа. Делать так в Формуле-1 абсолютно запрещено.



Вдобавок в Формуле-1 нужно перестраиваться на уникальный режим тренировок. Главным образом это касается шеи – потому что здесь она подвергается экстремальным нагрузкам», — цитирует Алонсо PlanetF1.

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