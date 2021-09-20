Култхард: Хэмилтон будет стараться задавить Расселла авторитетом, это вызов для Джорджа

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о будущем пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседесе». Расселл будет выступать за «серебряные стрелы» с сезона-2022.
«Конечно, Хэмилтон будет пытаться задавить Джорджа своим авторитетом. Расселлу нужно будет стараться изо всех сил, чтобы сделать себе имя в соперничестве с топ-гонщиком из другого поколения. Думаю, именно этот вызов позволит Расселлу заложить фундамент, чтобы в будущем стать чемпионом.
Раньше ни один из напарников не оказывал на Джорджа настоящего давления, с Хэмилтоном же всё будет по-другому. Сначала Джордж будет полон энергии, но постепенно его начнёт утомлять безукоризненность Льюиса. Именно при преодолении этого препятствия Расселл вырастет как мужчина», — цитирует эксперта PlanetF1.
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