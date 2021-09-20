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В «Ред Булл» не исключили возвращения Пьера Гасли в сезоне-2023

В «Ред Булл» не исключили возвращения Пьера Гасли в сезоне-2023
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не исключил, что в сезоне-2023 гонщик Пьер Гасли вернётся в состав австрийской команды. Сейчас 25-летний французский пилот выступает за «Альфа Таури» и в следующем сезоне продолжит защищать её цвета.

«Вернётся ли Гасли в «Ред Булл»? Я ничего не исключаю. Он ездит на очень хорошем уровне и ещё молод. На сезон-2023 у нас есть сразу несколько вариантов и такое положение нас устраивает.

Гасли проделал в «Альфа Таури» отличную работу, их амбиции продолжают расти. Поэтому для него хорошо оставаться лидером команды. Пьер по-прежнему пилот «Ред Булл», находящийся в аренде у «Альфа Таури», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в следующем сезоне боевыми пилотами «Ред Булл» останутся Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

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