Штайнер: самому интересно посмотреть, что придумают болельщики Никиты Мазепина в Сочи

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.
«Я видел расписание Мазепина в Сочи — его ждёт сложный уик-энд, но, надеюсь, зрители его поддержат. Понятно, что он не участвует в титульной гонке, так что его поддержка не будет столь яркой, как у Макса Ферстаппена в Нидерландах, но у него тоже много болельщиков. Посмотрим, что они придумают. Если честно, то мне самому интересно!
Гонки в России всегда получаются интересными, а трасса в Сочи не похожа на другие. Здесь приветливые люди, отличная организация, хорошая атмосфера. Немного грустно, что мы покинем Сочи в скором времени, но мне интересно увидеть новую трассу в Санкт-Петербурге. Я там не был, но знаю, что это фантастический город.
Я уверен, что в Сочи сделают всё, чтобы провести свой предпоследний Гран-при на высочайшем уровне, а последний — на ещё более высоком. Это отличное место, особенно с российским гонщиком в составе. Надеюсь, на трибунах будет много болельщиков», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба «Хааса».
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