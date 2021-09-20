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«Мерседес» может рискнуть надёжностью моторов, чтобы спровоцировать штрафы «Ред Булл»

«Мерседес» может рискнуть надёжностью моторов, чтобы спровоцировать штрафы «Ред Булл»
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Команда Формулы-1 планирует использовать более рискованный подход в работе с моторами в сезоне-2021, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, «Мерседес» планирует поднять эффективность турбины и опробовать различные стратегии работы с гибридной составляющей силовой установки.

Таким образом «Мерседес» рассчитывает спровоцировать «Хонду» превысить пределы надёжности двигателей в надежде угнаться за мощностью. Это может помочь «Мерседесу» в борьбе за титул, поскольку «Ред Булл» уже достиг лимита по использованию моторов на сезон — Серхио Перес уже получил четвёртую силовую установку, а Макса Ферстаппена будет ждать штраф на одном из ближайших Гран-при.

При этом в «Мерседесе» готовы рискнуть и надёжностью моторов, если это будет необходимо.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уже получил четвёртый мотор на сезон, как и Перес, а Льюис Хэмилтон, вероятно, также использует как минимум одну силовую установку сверх предела, установленного на сезон.

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