Никита Мазепин рассказал, за какие две команды он мечтает выступать в Формуле-1

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, за какую команду он мечтает выступать в Формуле-1.
«Я бы сказал, что это не просто вопрос, потому что как гонщик ты хочешь пилотировать самую быструю машину из тех, что тебе может дать этот год. Почему я говорю про года — машины в 2016 году были медленнее, чем машины в 2020 году. В этом году машины стали медленнее, чем в прошлом. Регулировки и настройки машин с точки зрения аэродинамики меняются.
Моя мечта — выступать за самую быструю машину в Формуле-1, и на сегодняшний день было бы честно назвать «Мерседес». А так, как большой фанат и поклонник Формулы-1… Мы все хотим выступать за «Феррари». Как было сказано на Netflix — это религия для итальянцев. Я в каком-то роде тоже итальянец», — сказал Никита Мазепин во время прямого эфире в «инстаграме» «Сочи Автодрома».
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