«Хаас» должен объявить состав пилотов перед стартом Гран-при России

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда должна объявить состав пилотов на сезон-2022 перед стартом Гран-при России на этой неделе. Ожидается, что состав коллектива останется неизменным.



«Давайте подождём ещё несколько дней, тогда всё получится. Все будут счастливы, а мне больше не придётся отвечать на вопросы о контракте. Мы хотим подтвердить контракт до Гран-при России. Сочи — подходящее время. С этого момента мы сможем полностью сконцентрироваться на следующем сезоне.



Никаких преференций одному из пилотов по контракту не будет. Этого никогда не было раньше и не произойдёт в будущем», — приводит слова Штайнера RTL.



В сезоне-2021 «Хаас» занимает последнее место в Кубке конструкторов. Пилоты команды являются единственными, кто не набрал ни одного очка за первые 14 гонок сезона.