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«Хаас» должен объявить состав пилотов перед стартом Гран-при России

«Хаас» должен объявить состав пилотов перед стартом Гран-при России
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда должна объявить состав пилотов на сезон-2022 перед стартом Гран-при России на этой неделе. Ожидается, что состав коллектива останется неизменным.

«Давайте подождём ещё несколько дней, тогда всё получится. Все будут счастливы, а мне больше не придётся отвечать на вопросы о контракте. Мы хотим подтвердить контракт до Гран-при России. Сочи — подходящее время. С этого момента мы сможем полностью сконцентрироваться на следующем сезоне.

Никаких преференций одному из пилотов по контракту не будет. Этого никогда не было раньше и не произойдёт в будущем», — приводит слова Штайнера RTL.

В сезоне-2021 «Хаас» занимает последнее место в Кубке конструкторов. Пилоты команды являются единственными, кто не набрал ни одного очка за первые 14 гонок сезона.

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