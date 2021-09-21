Вассёр: слухи о $ 30 млн от спонсоров Чжоу Гуаньюя — полная чушь

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр опроверг информацию, что спонсоры китайского гонщика Формулы-2 Чжоу Гуаньюя готовы заплатить $ 30 млн за место в команде Формулы-1.



«Те суммы, которые вы называете — чушь. С другой стороны, у меня часто спрашивают о пилотах, которые сейчас находятся в Формуле-2. Оскар Пиастри выступает на фантастическом уровне, Чжоу сейчас второй. Он один из фаворитов в борьбе за титул, и да, конечно, мы рассматриваем кандидатуры пилотов из Формулы-2.



Если посмотреть на последние несколько сезонов, то все ребята, приходящие в Формулу-1 из Ф-2, выступают хорошо. Для меня это вариант, но не единственный. У нас есть Антонио Джовинацци, который хорошо знает команду и отлично выступает. Недавно он провёл две впечатляющие квалификации. Он прогрессирует. Для него будет даже лучше, если мы не станем спешить с выбором.



Что до денег, то для меня главное — выступление команды. Моя работа сосредоточена именно на этом. Да, конечно, думать о бюджете важно. Это можно применить к каждому коллективу. И если кто-то скажет, что при принятии решения о составе пилотов не учитывает финансовый фактор или национальность пилота или другие вещи, — он несёт бред. Но в конечно итоге всегда самое важное — уровень выступлений», — приводит слова Вассёра GPFans.