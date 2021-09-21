Карлос Сайнс рассказал, почему «Феррари» возлагает большие надежды на сезон-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как проходит подготовка к сезону-2022. Испанский пилот подчеркнул, что в следующем чемпионате его команда может войти в число лидеров.
«Команду ждёт полноценная перезагрузка. Изменения в Формуле-1 будут столь масштабными, что всем командам придётся практически начинать с нуля. Моя задача — постараться как можно лучше подготовиться к этим изменениям.
Мы работаем над машиной сезона-2022 с нынешнего января. На симуляторе 90% времени уделяется работе над болидом следующего года, и только 10 — подготовке к Гран-при текущего чемпионата. Все разговоры в команде ведутся только о машине-2022. Мы хотим быть уверены, что сделали всё возможное, чтобы в следующем году у нас появилась возможность бороться за победы.
У «Феррари» есть план, он есть у всех. Наш план заключается в том, что команда годами готовилась к этой уникальной возможности. Многие видят в сезоне-2022 фантастический шанс выйти на один уровень с лучшими командами», — цитирует Сайнса SoyMotor.
- 21 сентября 2021
-
09:48
-
00:53
- 20 сентября 2021
-
23:56
-
22:43
-
21:33
-
20:53
-
18:54
-
18:32
-
17:23
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:27
-
13:29
-
12:21
-
11:23
-
10:30
-
09:34
- 19 сентября 2021
-
23:29
-
21:48
-
19:58
-
19:06
-
19:05
-
17:55
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44