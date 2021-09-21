Карлос Сайнс рассказал, почему «Феррари» возлагает большие надежды на сезон-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как проходит подготовка к сезону-2022. Испанский пилот подчеркнул, что в следующем чемпионате его команда может войти в число лидеров.



«Команду ждёт полноценная перезагрузка. Изменения в Формуле-1 будут столь масштабными, что всем командам придётся практически начинать с нуля. Моя задача — постараться как можно лучше подготовиться к этим изменениям.



Мы работаем над машиной сезона-2022 с нынешнего января. На симуляторе 90% времени уделяется работе над болидом следующего года, и только 10 — подготовке к Гран-при текущего чемпионата. Все разговоры в команде ведутся только о машине-2022. Мы хотим быть уверены, что сделали всё возможное, чтобы в следующем году у нас появилась возможность бороться за победы.



У «Феррари» есть план, он есть у всех. Наш план заключается в том, что команда годами готовилась к этой уникальной возможности. Многие видят в сезоне-2022 фантастический шанс выйти на один уровень с лучшими командами», — цитирует Сайнса SoyMotor.

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