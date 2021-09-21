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Тото Вольф: на Гран-при Италии Боттас обгонял, как Хэмилтон в лучшие времена

Тото Вольф: на Гран-при Италии Боттас обгонял, как Хэмилтон в лучшие времена
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил успехи Валттери Боттаса на Гран-при Италии. Финский пилот «серебряных стрел» занял третье место в гонке.

«Лично для меня Боттас стал гонщиком недели, творя чудеса в каждой сессии. В субботу он уехал в закат, словно чемпион, в гонке обгонял как Льюис Хэмилтон в лучшие времена. Снимаю перед ним шляпу. У Валттери даже был шанс на победу, когда он обошёл Переса, однако на выходе из поворота скорости не хватило. Этот обгон мог перевернуть исход.

Могу сказать с уверенностью, что в Монце у нас была быстрейшая машина. Жаль, что мы не заработали дополнительные очки в Кубке конструкторов, но винить можно только себя», — цитирует Вольфа Motorsport-Total.

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