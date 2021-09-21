Во время Гран-при России ожидается дождь

Во время Гран-при России, который пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября, ожидается дождь. Почти все сервисы с прогнозами погоды убеждены, что в субботу в Сочи пройдут осадки. На воскресенье, когда запланирована гонка, прогнозы разнятся — часть сервисов считает, что дождя не будет.
Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.
Ранее организаторы Гран-при России из компании «Росгонки» отреагировали на признание российского теннисиста Даниила Медведева о том, что он любит Формулу-1 и даже перед победным финалом турнира «Большого шлема» US Open против Новака Джоковича посмотрел телевизионную трансляцию гонки Гран-при Италии на «Аутодромо Национале» в Монце. Представители «Росгонок» пригласили российского теннисиста на Гран-при России, опубликовав приглашение в «сториз» официального «инстаграма» «Сочи Автодрома».
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