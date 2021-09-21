Гонщикам Формулы-1 хотят дать возможность соревноваться в дождь

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявил, что Формуле-1 необходимо изменить технический регламент. Функционер подчеркнул, что гонщикам нужно дать возможность соревноваться в дождь. Напомним, на Гран-при Бельгии из-за сильного дождя пилоты не проехали ни одного боевого круга.
«Многими были раскритикованы решения, принятые в Спа, но что произошло бы, если бы после старта случился инцидент с десятком машин и травмами гонщиков? Или даже хуже? Нас бы уничтожили. Раскритиковали бы даже в том случае, если обошлось бы без травм.
При разработке регламента в 2025 году нужно предусмотреть возможность того, чтобы можно было соревноваться в дождь. Помните Лауду на Фудзи в 1976 году? Он был единственным, кто не захотел соревноваться под дождём. Сегодня так поступил бы каждый», — цитирует Тодта Motorsport.
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