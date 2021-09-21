Более 1,4 млн просмотров собрал финал 7-го этапа Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата»

В финале седьмого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата» в упорной борьбе чемпион 2020 года Кирилл Антонов с разницей в одно очко (за лучший круг в квалификации), вырвал победу у Данила Давлетшина и готов защитить свой титул чемпиона в гранд-финале. Сотрудник «Чемпионата» Павел Занозюк пришёл на финиш 13-м из 24 гонщиков. Финский гонщик Мика Сало занял 11-е место.
Седьмой этап чемпионата прошёл на официальном автомобиле этапа BMW Z4 GTE и трассе Спа-Франкоршам.
Призёры этапа:
1 место: Кирилл Антонов (Тверь) — Antonov LSR
2 место: Данил Давлетшин (Казань) — AgateCircle799
3 место: Ярослав Андреев (Москва) — yeros88works
Суммарно более 1,4 млн просмотров собрала трансляция гонки. Повтор можно посмотреть тут:
Мика Сало — об участии в чемпионате Forza Motorsport:
«Гонка была отличная! Результат, конечно, ожидаемый, но я хотел большего. Ехал на симуляторе сына, который собрали для тренировок Формулы 4. Он участвует в соревнованиях в Японии, поэтому это отличный способ изучать новые трассы, да я и сам частенько люблю поиграть в ралли и симуляторы. Это особенно актуально во время пандемии — симулятор помогает повеселиться, поэтому каждый вечер меня можно найти на этом кресле. Опыт в реальных гонках, конечно, полезен в знаниях трасс, но если бы в сегодняшней гонке были включены повреждения — никто бы не доехал до финиша (улыбается). Спасибо, что пригласили, гонки — это всегда круто, даже если это симулятор!»
- 21 сентября 2021
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:50
-
09:48
-
00:53
- 20 сентября 2021
-
23:56
-
22:43
-
21:33
-
20:53
-
18:54
-
18:32
-
17:23
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:27
-
13:29
-
12:21
-
11:23
-
10:30
-
09:34
- 19 сентября 2021
-
23:29
-
21:48
-
19:58
-
19:06
-
19:05
-
17:55
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53