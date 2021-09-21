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Более 1,4 млн просмотров собрал финал 7-го этапа Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата»

Более 1,4 млн просмотров собрал финал 7-го этапа Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата»
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В финале седьмого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата» в упорной борьбе чемпион 2020 года Кирилл Антонов с разницей в одно очко (за лучший круг в квалификации), вырвал победу у Данила Давлетшина и готов защитить свой титул чемпиона в гранд-финале. Сотрудник «Чемпионата» Павел Занозюк пришёл на финиш 13-м из 24 гонщиков. Финский гонщик Мика Сало занял 11-е место.

Седьмой этап чемпионата прошёл на официальном автомобиле этапа BMW Z4 GTE и трассе Спа-Франкоршам.

Призёры этапа:

1 место: Кирилл Антонов (Тверь) — Antonov LSR
2 место: Данил Давлетшин (Казань) — AgateCircle799
3 место: Ярослав Андреев (Москва) — yeros88works

Суммарно более 1,4 млн просмотров собрала трансляция гонки. Повтор можно посмотреть тут:

Мика Сало — об участии в чемпионате Forza Motorsport:

«Гонка была отличная! Результат, конечно, ожидаемый, но я хотел большего. Ехал на симуляторе сына, который собрали для тренировок Формулы 4. Он участвует в соревнованиях в Японии, поэтому это отличный способ изучать новые трассы, да я и сам частенько люблю поиграть в ралли и симуляторы. Это особенно актуально во время пандемии — симулятор помогает повеселиться, поэтому каждый вечер меня можно найти на этом кресле. Опыт в реальных гонках, конечно, полезен в знаниях трасс, но если бы в сегодняшней гонке были включены повреждения — никто бы не доехал до финиша (улыбается). Спасибо, что пригласили, гонки — это всегда круто, даже если это симулятор!»

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