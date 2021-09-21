Николас Латифи назвал трассу в Сочи уникальной

Гонщик «Уильямса» Николас Латифи поделился ожиданиями от Гран-при России. Канадский пилот назвал трассу в Сочи уникальной.



«Гонка в Сочи — интересная и уникальная, там воссоздаётся атмосфера уличной трассы. Там немало схожих поворотов, поэтому важно настроить машину так, чтобы она соответствовала серии поворотов на 90 градусов. Последний сектор тоже очень техничный, там можно как выиграть достаточно времени, так и проиграть его. «Уильямс» в последние годы провёл в Сочи несколько сильных гонок, я постараюсь поддержать динамику. Буду использовать все возможности, которые появятся», — приводит слова Латифи пресс-релиз «Уильямса».



Гран-при России Формулы-1 пройдёт на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.

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