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Ральф Шумахер: Льюис Хэмилтон слишком драматизировал свою травму на Гран-при Италии

Ральф Шумахер: Льюис Хэмилтон слишком драматизировал свою травму на Гран-при Италии
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер подверг критике лидера «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Шумахер заявил, что Хэмилтон слишком драматизировал свою травму, полученную на Гран-при Италии.

«Думаю, что Хэмилтон слишком драматизировал свою травму. Особенно если учитывать, что на следующий день он вылетел в Нью-Йорк для посещения фэшн-вечеринки.

Хэмилтона вообще нельзя критиковать, потому что на сцену тут же выходит Тото Вольф и говорит, что «нельзя так говорить о семикратном чемпионе», — приводит слова Шумахера GrandPX.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

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