Ральф Шумахер: Льюис Хэмилтон слишком драматизировал свою травму на Гран-при Италии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер подверг критике лидера «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Шумахер заявил, что Хэмилтон слишком драматизировал свою травму, полученную на Гран-при Италии.



«Думаю, что Хэмилтон слишком драматизировал свою травму. Особенно если учитывать, что на следующий день он вылетел в Нью-Йорк для посещения фэшн-вечеринки.



Хэмилтона вообще нельзя критиковать, потому что на сцену тут же выходит Тото Вольф и говорит, что «нельзя так говорить о семикратном чемпионе», — приводит слова Шумахера GrandPX.



Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.