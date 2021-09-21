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В «Ред Булл» рассказали, когда определятся с возможным штрафом Ферстаппена в Сочи

В «Ред Булл» рассказали, когда определятся с возможным штрафом Ферстаппена в Сочи
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, когда команда определится с возможным штрафом Макса Ферстаппена в Сочи. Голландскому гонщику нужна замена силовой установки, но пока неизвестно, когда она будет осуществлена.

«Нам в любом случае придётся решиться на штраф, но у нас есть окно из трёх-четырёх гонок, чтобы заменить двигатель. На самом деле всё будет зависеть от того, как сложится для нас квалификация в Сочи. Так что мы примем решение ближе к гонке», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Ранее комментатор Алексей Попов предположил, почему стюарды всё-таки наказали Ферстаппена за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии. Макса оштрафовали на три места на стартовой решётке в Сочи.

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