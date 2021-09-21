Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-глава «Макларена» получил руководящую должность в «Астон Мартин»

Экс-глава «Макларена» получил руководящую должность в «Астон Мартин»
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о назначении Мартина Уитмарша исполнительным директором новой компании Aston Martin Performance Technologies.

Компания будет заниматься не только командой Формулы-1, но также займётся разработкой, применением и выходом на рынок технического потенциала и интеллектуальной собственности «Астон Мартин». Перед компанией поставлена задача задача предоставлять лучшие в своём классе инновационные, инженерные, испытательные и производственные услуги в различных областях.

Уитмарш работал в «Макларене» с 1989 года на протяжении 25 лет, сыграв большую роль в успехах команды. С 2008 по 2014 год он был руководителем «Макларена». Его увольнял лично глава McLaren Group Рон Деннис.

Новость по теме
«Астон Мартин» объявил состав пилотов на сезон-2022
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021