Виталий Петров во второй раз переболел коронавирусом

Известный российский гонщик Виталий Петров рассказал, что второй раз переболел коронавирусом. Ранее Петров заболел в феврале нынешнего года.



«Мне наконец-то пришёл отрицательный тест на коронавирус. Я никому не говорил, что заразился во второй раз. Слава богу, что всё отлично. Я вылетаю в Сочи, увидимся со всеми там», — рассказал Петров в своём «инстаграме».



Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».