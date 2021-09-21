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Виталий Петров во второй раз переболел коронавирусом

Виталий Петров во второй раз переболел коронавирусом
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Известный российский гонщик Виталий Петров рассказал, что второй раз переболел коронавирусом. Ранее Петров заболел в феврале нынешнего года.

«Мне наконец-то пришёл отрицательный тест на коронавирус. Я никому не говорил, что заразился во второй раз. Слава богу, что всё отлично. Я вылетаю в Сочи, увидимся со всеми там», — рассказал Петров в своём «инстаграме».

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».

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