Стролл назвал главную изюминку трассы Формулы-1 в Сочи

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал о готовности команды побороться за очки на Гран-при в Сочи, а также отметил особенности местной трассы.

«В России мы готовы побороться за очки. В Сочи уникальная трасса – широкая, быстрая и довольно техничная. Ключевой момент — постараться найти свою траекторию. Но главной её изюминкой является связка второго-третьего поворотов, особенно в начале гонки.

Трасса в Сочи отлично показывает баланс машины, поэтому важно сразу почувствовать себя комфортно, чтобы потом, в ходе уик-энда, использовать этот импульс», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».



Гран-при России пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.