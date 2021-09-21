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В «Феррари» ответили, могут ли повлиять на будущее Джовинацци в «Альфа Ромео»

В «Феррари» ответили, могут ли повлиять на будущее Джовинацци в «Альфа Ромео»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу неопределённости с новым контрактом пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

«Решение, конечно, будет за командой. Именно она вправе выбирать состав пилотов, который ей подойдёт. Антонио — наш резервный гонщик, он итальянец, член нашей семьи, он пилот «Феррари».

Мы бы только приветствовали, если бы он продолжил выступать за «Альфа Ромео» в следующем году. Мы считаем, что он хороший гонщик и заслуживает места на следующий сезон. Но мы не можем повлиять на решение команды.

Однако мы являемся поставщиком силовых агрегатов и, думаю, вправе поэтому оценивать наше сотрудничество. Очевидно, выбор гонщика является частью такой оценки», — приводит слова Бинотто The Race.

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