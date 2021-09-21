Сайнс: был бы я счастлив стать Баррикелло? Нет, моя цель — стать чемпионом мира

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что не хотел бы повторять путь бывшего гонщика Формулы-1 Рубенса Баррикелло, которого многие помнят как пилота номер два для звезды «Феррари» Михаэля Шумахера.



«Был бы я счастлив стать Баррикелло? Нет, точно нет. Моя цель — однажды стать чемпионом мира. Над этим я работаю каждый день. Только время покажет, добьюсь ли я поставленной задачи», — приводит слова Сайнса GrandPX.news



Кроме того, Карлос высказался о напарнике по команде — Шарле Леклере.

«Чарльз, очевидно, лучше меня знает, как управлять этой машиной, поскольку проработал в «Феррари» три года». Я действительно пытаюсь немного скопировать его стиль пилотирования. Но это лишь потому, что я хочу впитать всё, что он знает о болиде», — сказал Сайнс.