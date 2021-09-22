Сайнс усомнился, что «Феррари» успеет подготовить новый двигатель к Гран-при Турции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что не уверен на 100 процентов относительно того, будет ли новый двигатель команды готов к Гран-при Турции, который состоится с 8 по 10 октября. Ранее сообщалось, что «Скудерия» планирует опробовать новый мотор, который станет мощнее на 10-15 л.с., именно к этапу в Турции.



«Я не уверен, будет ли он готов к этапу в Турции. В ближайшие недели у вас будут новости, и мы о них обязательно своевременно сообщим.



Надеюсь, что мы ещё преподнесём сюрпризы в борьбе за подиум, как мы это делали в Монако или Сильверстоуне, где с машиной было всё отлично. Почему бы не попытаться повторить это вновь в этих последних восьми гонках?! Этот год лучший в моей спортивной карьере. Время покажет, ошибался я или нет, но я уверен в проекте «Феррари» в долгосрочной перспективе. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы победы в ближайшие несколько лет пришли», — приводит слова Сайнса SoyMotor.