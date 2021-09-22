Сайнс усомнился, что «Феррари» успеет подготовить новый двигатель к Гран-при Турции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что не уверен на 100 процентов относительно того, будет ли новый двигатель команды готов к Гран-при Турции, который состоится с 8 по 10 октября. Ранее сообщалось, что «Скудерия» планирует опробовать новый мотор, который станет мощнее на 10-15 л.с., именно к этапу в Турции.
«Я не уверен, будет ли он готов к этапу в Турции. В ближайшие недели у вас будут новости, и мы о них обязательно своевременно сообщим.
Надеюсь, что мы ещё преподнесём сюрпризы в борьбе за подиум, как мы это делали в Монако или Сильверстоуне, где с машиной было всё отлично. Почему бы не попытаться повторить это вновь в этих последних восьми гонках?! Этот год лучший в моей спортивной карьере. Время покажет, ошибался я или нет, но я уверен в проекте «Феррари» в долгосрочной перспективе. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы победы в ближайшие несколько лет пришли», — приводит слова Сайнса SoyMotor.
- 22 сентября 2021
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:50
-
09:48
-
00:53
- 20 сентября 2021
-
23:56
-
22:43
-
21:33
-
20:53
-
18:54
-
18:32
-
17:23
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:27
-
13:29
-
12:21
-
11:23
-
10:30