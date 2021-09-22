Вольф: Боттас сейчас пилотирует лучше, чем когда-либо

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями относительно предстоящего выступления команды на Гран-при России. Отдельно Тото обратил внимание на успехи финского пилота Валттери Боттаса, который в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео».
«Наша цель — провести успешный уик-энд, начиная с первой свободной практики. Льюис участвует в десятом чемпионском сражении в своей карьере в Формуле-1. Сейчас он полностью сосредоточен на оставшихся восьми гонках. Что касается Валттери, то он сейчас пилотирует лучше, чем когда-либо. Недавно мы в этом убедились. Сейчас в команде царит спокойная решимость. Каждый в радостном предвкушении от борьбы за чемпионство», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
Гран-при России пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября.
- 22 сентября 2021
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:50
-
09:48
-
00:53
- 20 сентября 2021
-
23:56
-
22:43
-
21:33
-
20:53
-
18:54
-
18:32
-
17:23
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:27
-
13:29
-
12:21