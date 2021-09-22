Вольф: Боттас сейчас пилотирует лучше, чем когда-либо

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями относительно предстоящего выступления команды на Гран-при России. Отдельно Тото обратил внимание на успехи финского пилота Валттери Боттаса, который в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео».



«Наша цель — провести успешный уик-энд, начиная с первой свободной практики. Льюис участвует в десятом чемпионском сражении в своей карьере в Формуле-1. Сейчас он полностью сосредоточен на оставшихся восьми гонках. Что касается Валттери, то он сейчас пилотирует лучше, чем когда-либо. Недавно мы в этом убедились. Сейчас в команде царит спокойная решимость. Каждый в радостном предвкушении от борьбы за чемпионство», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.



Гран-при России пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября.