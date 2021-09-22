«Цель — победить «Мерседес». Стала известна державшаяся в тайне новинка «Хонды»

В «Хонде» закончили работу по модернизации двигателя. Изменениям подверглась батарея. Работа по её доработке велась все последние годы и была завершена во время летнего перерыва.
Благодаря модернизации мотора улучшились как его характеристики, так и характеристики болида в целом — он станет легче. Изначально планировалось, что батарея будет представлена в 2022 году как часть совершенно нового силового агрегата. Однако в силу того, что «Хонда» покинет Формулу-1 по окончании нынешнего сезона, было принято решение завершить работу до конца 2021 года.
Модернизированный компонент держался в секрете. Первые признаки его наличия появились на этапе в Зандворте, когда пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу внесли ряд изменений в компоненты двигателя после квалификации. Именно тогда стало очевидно, что произошла какая-то доработка.
«Чтобы достичь конечной цели — победить «Мерседес» и выиграть чемпионат до того, как покинуть Формулу-1 в конце сезона-2021, мы осознали необходимость повышения производительности. Таким образом, план разработки нового двигателя был кардинально пересмотрен с 2022 года на 2021-й», — приводит слова руководителя подразделения Формулы-1 на базе «Хонды» в Японии Ясуаки Асаки The Race.
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