Вольф предложил увеличить стартовую решётку Формулы-1 до 30 машин — Капито не согласился
Поделиться
Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз представил идею по добавлению третьей машины в арсенал каждой команды, участвующей в Формуле-1.
«Мы могли бы использовать третий болид и посадить туда новичка. Так у нас появилась бы стартовая решётка из 30 машин», — приводит слова Вольфа GrandPX.news со ссылкой на RTL.de
Позицию Вольфа по этому вопросу не разделяет руководитель «Уильямса» Йост Капито.
«Мы не можем сейчас просто взять и увеличить количество машин до 30. Это не сработает. Переход от двух до трёх автомобилей лишь кажется простым, а на самом деле сопряжён с большими трудностями. Ведь это количество на 50 процентов больше. Не знаю, как можно этого добиться с 22 или 23 гонками в год», — сказал Йост.
Новость по темеВольф: Боттас сейчас пилотирует лучше, чем когда-либо
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:50
-
09:48
-
00:53
- 20 сентября 2021
-
23:56
-
22:43
-
21:33
-
20:53
-
18:54
-
18:32
Партнерский контент