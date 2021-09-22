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Вольф предложил увеличить стартовую решётку Формулы-1 до 30 машин — Капито не согласился

Вольф предложил увеличить стартовую решётку Формулы-1 до 30 машин — Капито не согласился
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз представил идею по добавлению третьей машины в арсенал каждой команды, участвующей в Формуле-1.

«Мы могли бы использовать третий болид и посадить туда новичка. Так у нас появилась бы стартовая решётка из 30 машин», — приводит слова Вольфа GrandPX.news со ссылкой на RTL.de

Позицию Вольфа по этому вопросу не разделяет руководитель «Уильямса» Йост Капито.

«Мы не можем сейчас просто взять и увеличить количество машин до 30. Это не сработает. Переход от двух до трёх автомобилей лишь кажется простым, а на самом деле сопряжён с большими трудностями. Ведь это количество на 50 процентов больше. Не знаю, как можно этого добиться с 22 или 23 гонками в год», — сказал Йост.

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