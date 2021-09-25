Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 25 сентября, состоится квалификация пятнадцатого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — ВТБ Гран-при России. Этап принимает стационарная трасса «Сочи Автодром». Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.



После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по ссылке:



Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция квалификации