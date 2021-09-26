Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
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Сегодня, 26 сентября, на стационарной трассе «Сочи Автодром» состоится гонка 15-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — ВТБ Гран-при России.
После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при России — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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