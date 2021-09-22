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Мазепин объяснил, почему проигрывает Шумахеру в квалификациях

Мазепин объяснил, почему проигрывает Шумахеру в квалификациях
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал тот факт, что по итогам 14 квалификаций сезона-2021 Формулы-1 он проигрывает во внутрикомандной дуэли Мику Шумахеру — 3:11.

«Важно фокусироваться не только на своём напарнике, но и видеть общую картину: мы ничего особо не получаем от того, что один гонщик «Хааса» опережает другого в квалификации, потому что в 99% случаев речь идёт о 19-м и 20-м местах.

Могу сказать про себя: я всегда стараюсь квалифицироваться не 19-м, а выше. Возможно, выше, чем наш максимальный потенциал. Чтобы это сделать, нужно рисковать намного сильнее, ближе подходить к грани. А чем ближе ты туда подходишь, тем больше шансов, что ты её переступишь. И некоторые проигрыши напарнику были связаны с тем, что он, как мне кажется, работает более консервативно, а я стараюсь достичь большего результата. В этом году ситуация заставляет вести себя именно так», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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