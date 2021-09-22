Даниил Квят показал, как прыгает с огромной высоты на канате
Поделиться
Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видеоролик из Сочи. Пилот показал, как прыгает с огромной высоты на банджи-канате.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, чаще всего Даниил показывает видео тренировок по боксу. Ранее Квят и другой бывший гонщик «Альфа Таури» и «Ред Булл» Александер Албон обсуждали возможность проведения шутливого боксёрского поединка — после того, как таиландец вслед за россиянином начал активные занятия боксом. В мае 2021 года Албон заявил, что надеется в скором времени объявить дату боя с Квятом. В сентябре стало известно, что Александер Албон занял место в «Уильямсе» на 2022 год, на которое, по информации прессы, претендовал и Квят.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40
Партнерский контент