В «Росгонках» рассказали о состоянии «Сочи Автодрома» после ливня и потопа
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Компания-промоутер ВТБ Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» рассказала о состоянии «Сочи Автодрома» после сильного ливня, прошедшего во вторник, 21 сентября. Из-за ливня оказался слегка затоплен паддок гонок поддержки — Формулы-2 и Формулы-3, чьи команды опубликовали несколько видео с затоплениями в своём паддоке.
«Вчера в Сочи и на территории Имеретинской низменности, где располагается автодром, прошёл беспрецедентный тропический ливень. Уровень воды держался примерно 4-5 минут, после чего благодаря действиям сотрудников АНО «РОСГОНКИ» небольшие участки подтопления были успешно локализованы и на графике работы команд это никак не сказалось», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Росгонок».
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