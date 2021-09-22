Роберт Шварцман принял участие в экологической акции на Гран-при России

Промоутер ВТБ Гран-при России Формулы-1 компания «Росгонки» и гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман в среду приняли участие в экологической акции. В Природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности пилот команды «Према» посадил оливковое дерево, сообщает пресс-служба «Росгонок».



«Если честно, никогда раньше не сажал деревья, даже не представлял, как этот процесс происходит. Мне было очень интересно принять участие в этой акции, спасибо большое организаторам за такую возможность. Сегодня посадил дерево, надеюсь, оно вырастет красивым и большим. Как говорится, одну из трех задач я как мужчина выполнил. Теперь надо построить дом и в дальнейшем хотелось бы сына», — отметил Шварцман.



Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности – уникальная территория общей площадью почти 300 га, она состоит из 14 кластеров, на которых представлены различные ландшафты: озёра с пологими берегами и мелководьями, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парковая зона с декоративными насаждениями, пойменные леса и предгорья. За время работы природного парка на его территории специалистами выявлено присутствие 206 видов птиц, 32 из которых занесены в Красные книги России и Краснодарского края.

Фото: «Росгонки»