Роберт Шварцман принял участие в экологической акции на Гран-при России

Промоутер ВТБ Гран-при России Формулы-1 компания «Росгонки» и гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман в среду приняли участие в экологической акции. В Природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности пилот команды «Према» посадил оливковое дерево, сообщает пресс-служба «Росгонок».
«Если честно, никогда раньше не сажал деревья, даже не представлял, как этот процесс происходит. Мне было очень интересно принять участие в этой акции, спасибо большое организаторам за такую возможность. Сегодня посадил дерево, надеюсь, оно вырастет красивым и большим. Как говорится, одну из трех задач я как мужчина выполнил. Теперь надо построить дом и в дальнейшем хотелось бы сына», — отметил Шварцман.
Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности – уникальная территория общей площадью почти 300 га, она состоит из 14 кластеров, на которых представлены различные ландшафты: озёра с пологими берегами и мелководьями, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парковая зона с декоративными насаждениями, пойменные леса и предгорья. За время работы природного парка на его территории специалистами выявлено присутствие 206 видов птиц, 32 из которых занесены в Красные книги России и Краснодарского края.
Фото: «Росгонки»
Фото: «Росгонки»
- 22 сентября 2021
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40