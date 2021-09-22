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Шварцман научил Пиастри фразам для «выживания» в России

Шварцман научил Пиастри фразам для «выживания» в России
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Российский гонщик, пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман научил своего напарника по «Према» Оскара Пиастри нескольким фразам на русском языке для «выживания» в России. Ролик был снят в преддверии ВТБ Гран-при России Формулы-1.

Шварцман научил коллегу самым важным фразам:

— Какой пароль от Wi-Fi?
— Где находится спортзал?
— Где находится трасса?
— Лево-право-прямо
— Где аэропорт?
— Какая завтра погода?
— Можно, пожалуйста, мне борщ?

Следует отметить, что Пиастри оказался достаточно прилежным учеником и быстро повторял за Шварцманом даже сложные с точки зрения произношения фразы.

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале команды Prema.

Ранее Шварцман представил необычный дизайн обуви к Гран-при России.

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