Шварцман научил Пиастри фразам для «выживания» в России

Российский гонщик, пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман научил своего напарника по «Према» Оскара Пиастри нескольким фразам на русском языке для «выживания» в России. Ролик был снят в преддверии ВТБ Гран-при России Формулы-1.



Шварцман научил коллегу самым важным фразам:



— Какой пароль от Wi-Fi?

— Где находится спортзал?

— Где находится трасса?

— Лево-право-прямо

— Где аэропорт?

— Какая завтра погода?

— Можно, пожалуйста, мне борщ?



Следует отметить, что Пиастри оказался достаточно прилежным учеником и быстро повторял за Шварцманом даже сложные с точки зрения произношения фразы.

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале команды Prema.

Ранее Шварцман представил необычный дизайн обуви к Гран-при России.