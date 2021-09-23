Даниил Квят не исключил, что вернётся в Формулу-1 к сезону-2023

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят рассказал о желании вернуться в Формулу-1. Российский пилот заявил, что готов рассмотреть различные варианты.



«Ко многим вариантам открыт. Заинтересован в Америке. Готов рассмотреть варианты и из Европы. Готов попробовать новое. Хочется гоняться, даже если на 2022 год не получится в Формулу-1, я всё равно слишком упрям, чтобы не вернуться в 2023 году. Возможно, придётся пойти другим путём. Если всё получится, то можно вернуться», — сказал Квят в эфире «Матч ТВ».



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.