Никита Мазепин и Мик Шумахер останутся в «Хаасе» в сезоне-2022

Команда Формулы-1 «Хаас» подтвердила, что в сезоне-2022 в составе коллектива продолжат выступать российский гонщик Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.
«Будучи частью Формулы-1, я продолжаю жить своей мечтой. Первый год работы в «Хаасе» оказался очень увлекательным и поучительным, и я уверен, что смогу применить весь накопленный опыт в следующем году.Новый технический регламент, впечатляющие амбиции команды «Хаас» и поддержка «Феррари» — конечно, я верю, что это приблизит нас в сезоне-2022 к борьбе за очки.
С нетерпением жду возможности стать частью команды, которая прогрессирует, и сделаю всё, чтобы помочь в этом прогрессе. Наконец я хотел бы поблагодарить Академию «Феррари» за доверие, которое они продолжают оказывать мне, и поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет», — цитирует Мика Шумахера пресс-служба «Хааса».
- 23 сентября 2021
-
12:09
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
09:57
-
00:05
- 22 сентября 2021
-
22:20
-
21:13
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50