Никита Мазепин и Мик Шумахер останутся в «Хаасе» в сезоне-2022

Команда Формулы-1 «Хаас» подтвердила, что в сезоне-2022 в составе коллектива продолжат выступать российский гонщик Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

«Будучи частью Формулы-1, я продолжаю жить своей мечтой. Первый год работы в «Хаасе» оказался очень увлекательным и поучительным, и я уверен, что смогу применить весь накопленный опыт в следующем году.Новый технический регламент, впечатляющие амбиции команды «Хаас» и поддержка «Феррари» — конечно, я верю, что это приблизит нас в сезоне-2022 к борьбе за очки.



С нетерпением жду возможности стать частью команды, которая прогрессирует, и сделаю всё, чтобы помочь в этом прогрессе. Наконец я хотел бы поблагодарить Академию «Феррари» за доверие, которое они продолжают оказывать мне, и поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет», — цитирует Мика Шумахера пресс-служба «Хааса».